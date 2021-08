FIADEL: «BASTA ALLO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI SOTTOPAGATI»

I Lavoratori della raccolta e smaltimento rifiuti che operano nella Val Vibrata sono sottopagati perché i contratti applicati sono da cooperativa vedasi ( Degab e Green utility ) e non viene applicato il Fise Assoambiente, COOPERATIVE che operano per conto della Poliservice SpA, azienda dell’Unione dei comuni della Val Vibrata. Come sindacato del settore ricordiamo a questi amministratori che è stato sottoscritto un verbale di accordo Regionale con il presidente ANCI ABRUZZO Avv. Gianguido D’Alberto, dove si pone l'obbligo per le aziende della raccolta e smaltimento rifiuti che i contratti di settore da applicare ai lavoratori sono FISE ASSOAMBIENTE per le aziende private e/o miste, mentre per le società in house a capitale totalmente pubbliche UTILITALIA. Tutto ciò per evitare Dumping contrattuale per chi invece rispetta i contratti di settore. Come sindacato chiediamo un intervento da parte del presidente Anci Abruzzo per il rispetto del verbale di accordo, sottoscritto con le OO.SS.di Categoria.

Il Segretario Provinciale Fiadel Teramo e Abruzzo

Massimo Di Carlo