LA FONDAZIONE VERONESI INCENTIVA LA PARTECIPAZIONE PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Proseguono le attività della Delegazione teramana di Fondazione Umberto Veronesi per diffondere la cultura della prevenzione e di corretti stili di vita e per sostenere la ricerca d’eccellenza abruzzese. Dopo la manifestazione di Teramo, svoltasi a Giugno in Piazza Martiri, oltre 100 persone provenienti da tutta la provincia hanno partecipato il 3 Agosto al Party Sotto le Stelle presso lo chalet Oasi-Fuego di Tortoreto per raccogliere fondi a sostegno degli studi di un giovane ricercatore abruzzese che risulterà vincitore del bando pubblico annuale indetto da Fondazione Umberto Veronesi per l’anno 2022.

Hanno contribuito al successo della serata la generosa ospitalità dei titolari del ristorante Fuego con il sostegno delle aziende: Lanciotti Distribuzione, azienda agricola Marcocelli, Caseificio De Remigis, Bontà del Gran Sasso.



Con i fondi raccolti sarà erogata la ottava borsa di ricerca che dal 2012, anno della sua costituzione, la Delegazione di Teramo avrà finanziato. Continuerà così la consegna di borse di ricerca annuali che, grazie alle donazioni di tantissimi concittadini, ha consentito a eccellenti ricercatori della nostra Regione di continuare i loro studi nei campi della oncologia, della cardiologia e della senescenza muscolare.

La prossima borsa di ricerca che sarà finanziata dalla Delegazione di Teramo, del valore di 30.000 euro, sarà una delle 140 borse di ricerca che la Fondazione Veronesi assegnerà nel 2022 a medici e ricercatori impegnati negli ambiti delle malattie oncologiche, cardiovascolari, delle neuroscienze e degli stili di vita per la prevenzione delle malattie. Il bando, visibile sul sito www.fondazioneveronesi.it, scadrà il prossimo 7 Settembre e l’elenco dei ricercatori finanziati sarà pubblicato il 10 Dicembre 2021.

Fondazione Umberto Veronesi mira ad accelerare la transizione verso la medicina di precisione e supporta progetti di ricerca di altissima qualità con l’obiettivo di identificare nuovi approcci per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento delle malattie che favoriscono la lunga sopravvivenza.