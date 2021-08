RIELETTO PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI, IL SINDACO DI TORTORETO RINGRAZIA I COLLEGHI SINDACI

Eletto per il secondo anno consecutivo alla carica di Presidente dell’Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata, il Sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni ringrazia tutti i colleghi che lo hanno riconfermato. Eletto per il secondo anno consecutivo alla carica di Presidente dell’Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata, il Sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni ringrazia tutti i colleghi che lo hanno riconfermato.

«Ringrazio sentitamente i colleghi Sindaci dell’Unione: Antonietta Casciotti (Alba Adriatica), Pietrangelo Panichi (Ancarano), Cristina Di Pietro (Civitella del Tronto), Leandro Pollastrelli (Colonnella), Franco Carletta (Controguerra), Dantino Vallese (Corropoli), Daniele Laurenzi (Nereto), Andrea Luzii (Sant’Omero) e Anna Ciammariconi (Torano Nuovo).

Li ringrazio sinceramente non solo per la fiducia che mi hanno nuovamente accordato, ma anche per il lavoro svolto all'interno dell'Unione durante questo anno della mia presidenza.

Rinnovo il mio personale impegno a portare avanti, con costanza e determinazione, il lavoro avviato in questo anno e a valutare la possibilità di dare avvio ad altri progetti che siano di interesse per tutti i comuni dell'Unione, sicuro della partecipazione attiva di tutti i colleghi Sindaci», ha dichiarato il primo cittadino Piccioni.