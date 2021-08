EX COLONIA ESTIVA ENAM "ROSA MALTONI", L'U.DIC.CON DENUNCIA LO STATO DI DEGRADO



Spett.le INVIMIT SGR SPA Investimenti Immobiliari Italiani Via Quattro Novembre n.144 00187 - ROMA

Spett.le INPS Direzione Centrale Via Ciro il Grande n.21 00144 - ROMA

Oggetto: GESTIONE AREA LIDO ENAM — GIULIANOVA LUNGOMARE ZARA DIFFIDA AD ADEMPIERE

Formulo la presente quale avvocato di fiducia di U.DIC.CON. Abruzzo — Unione per la Difesa dei Consumatori - che nella persona del legale rappresentante pro tempore sottoscrive la presente, giusto mandato ad hoc ricevuto, per denunciare quanto di seguito. Nella località balneare di Giulianova, ridente cittadina sul litorale adriatico centrale, in Abruzzo, da tempo si osserva lo stato di degrado assoluto nel quale versa il sito dove è allocato il chiosco dell'ex colonia estiva ENAM "Rosa Maltoni''- Lungomare Zara — sito dismesso con tutte le conseguenze negative del caso. Ciò sottrae risorse preziose al territorio, sia in termini di accoglienza e di inclusione, sia in termini ambientali ed urbanistici. Si rendeva parte diligente la U.N.M.I.L. Abruzzo, per il tramite del proprio Presidente, legale rappresentante, proponendo riqualificazione dell'area finalizzata all'inclusione dei ragazzi con diverse abilità unitamente ai propri familiari, ma la proposta restava priva di riscontro. Orbene, quale U.DI.CON. si resta non poco disorientati dalla disattenzione verso le iniziative volte a riqualificare, generate nell'unica ottica del servizio di sostegno ed inclusione alle categorie dei consumatori in condizioni di marginalità sociale e purtroppo, tutt'oggi, ancora fortemente pregiudicati nel poter godere e fruire di aree attrezzate a loro proprio uso e consumo.





AW. ANTONELLA D'ANGELO GALLO