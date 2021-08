VIDEO / SOPRALLUOGO NELLA SEDE DELLA CROCE ROSSA ALLA RICERCA DI 4 AULE PER IL LICEO SCIENTIFICO

Quattro aule in più per lo scientifico, si passerà da 48 classi dello scorso anno a 52 per il prossimo. Per poter avere queste nuove aule occorrerà che la Croce Rossa lasci i locali. Questa mattina il neo dirigente della Provincia Francesco Ranieri con la dirigente Clara Moschella hanno effettuato un sopralluogo nello stabile dove ha sede la Croce Rossa che presto andrà via.