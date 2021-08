LA GOVERNANCE DELLA TE.AM PASSA AL COLLEGIO SINDACALE FINO A META' SETTEMBRE

E' il collegio sindacale della Te.Am a tenere le redini da qui fino a metà settembre in via Delfico dopo le dimissioni di ieri di Elda Forcella e di Stefano Gavioli che ha azzerato il Cda. Stamattina, di buon'ora, si è riunita l'assemblea che ha provveduto a stabilire tutto questo. Ora il Comune dovrà pubblicare i nuovi bandi per la nomina della nuova governance. Di fatto da oggi e fino a metà settembre si pagheranno solo gli stipendi dei dipendenti e si farà la normale gestione della Te.Am. Decaduto anche Luca Ranalli.