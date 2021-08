VIDEO / STILL LIFE STYLE, ECCO GLI SCATTI DI DIEGO POMANTI

Inaugurata ieri nella Sala Espositiva del Comune di Teramo di via Nicola Palma 16, il vernissage della mostra fotografica Still Life Style di Diego Pomanti. L’inaugurazione ha seguito di poche ore l’uscita in edicola del volume n.17 della Collana “Master di Fotografia” di Nikon School, in allegato ai quotidiani Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport del prossimo 5 agosto. Diego Pomanti, Master Nikon School, è stato selezionato per pubblicare all’interno del volume sedici immagini che descrivono il metodo tecnico e progettuale del suo still-life.

Ingresso libero con orario di apertura dal 6 al 14 agosto

