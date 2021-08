ROTONDE E ASFALTI, I LAVORI SLITTANO PER COLPA DEGLI UFFICI COMUNALI CHE HANNO TEMPI BIBLICI

Con i numeri proprio non ci azzecca l'assessore Giovanni Cavallari. E così accade che giorno dopo giorno, attesa dopo attesa, conferenza stampa dopo conferenza stampa, la data per l'avvio dei lavori delle rotonde cambia e dal 2 di agosto (data annunciata) si passa a quella del 23 agosto (forse). Il problema a quanto pare sarebbero le ferie, il riperimento del materiale e udite udite...organizzare la viabilità alternativa...gli uffici hanno tempi biblici. Dunque si puo' dire quasi certamente che si registreranno problemi alla circolazione dal 23 agosto in poi con il rientro dei teramani dalle ferie. A rilento vanno anche i lavori su ponte Sab Gabriele. Gli operai sembrano essere scomparsi, ma l'assessore Cavallari assicura che stanno lavorando sotto al ponte. Cavallari assicura che il lavoro sarà concluso entro metà settembre (noi non ci crediamo).

Intanto è partito il piano asfalti (a stento sempre per problemi uffiici comunali) e dopo quello di via don Minzoni, a Villa Mosca, domani dovrebbero partire quelli nel tratto compreso fra l'incrocio della strada con via don Paolini fino alla rotonda dell'ospedale. Vedremo.