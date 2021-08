LA LETTERA/ A TORTORETO NON VENGONO RISPETTATE L'ORDINANZA BALNEARE E LE REGOLE ANTI-COVID

A Tortoreto Lido (TE) in diversi stabilimenti l'Ordinanza Balneare 2021 della Regione Abruzzo e le regole anti-covid non vengono rispettate.

In alcuni stabilimenti la distanza tra ombrelloni è ridotta al minimo, con lettini e sedie che si accavallano; c'è una sola ridottissima passerella tra entrata e uscita, con ombrelloni a ridosso della stessa e con l'ombra che finisce per inglobare il passaggio; i confini tra uno stabilimento e l'altro scompaiono perché gli spazi liberi previsti sono occupati da ombrelloni, lettini e sedie; gli accessi al mare risultano bloccati.

Evidentemente mancano i dovuti controlli da parte delle Istituzioni ( Polizia locale, Guardia costiera... ), così solerti in altri casi, molto meno in quelli che possono nuocere alla collettività, nonostante la situazione problematica e di pericolo come quella che stiamo vivendo.

Quindi: in piena pandemia troviamo regole infrante da balneatori senza scrupoli, strutture gestite senza tener conto della prevedibile diffusione del virus e delle relative conseguenze, assembramenti assicurati, incredibile e inaccettabile mancanza di controlli da parte di chi è preposto a farli.

Questa situazione è una vergogna e non può non provocare rabbia e sfiducia negli organi istituzionali.

Invio questa lettera come atto di protesta civile!

Lettera Firmarta