SI SCIOGLIE IL COMITATO DI FRAZIONE DI SAN NICOLÒ, LA PAROLA TORNA AL COMUNE

Martedì alle 21 in Piazza Progresso assemblea pubblica: il comitato di Frazione San Nicolò si scioglie. Non sono arrivate candidature a sufficienza. Dopo tre anni di lavoro, assemblee sempre pubbliche ed incontri pubblici sui temi di manutenzione, verde, impianti sportivi, sicurezza, segnaletica stradale e tanto altro, abbiamo deciso di fermarci. Avremmo potuto tentare candidature di comodo, ma non lo abbiamo fatto. I cittadini in questi tre anni hanno sempre partecipato molto spesso con lavori volontari e spirito di collaborazione, e sempre hanno detto la propria; gli amministratori hanno partecipato agli incontri.

Tanti sono stati i progetti presentati e le problematiche affrontate.

Per moltissimi aspetti siamo ancora al palo, e molte risposte non sono arrivate. Non è stato un Comitato compiacente; noi non siamo partiti con questo spirito e non abbiamo cambiato posizione col tempo. Abbiamo semplicemente rispettato quello che è il normale rapporto tra cittadini ed istituzioni, lavorando, aiutando e criticando dove si doveva.

Sicuramente abbiamo avuto, forse non conoscendo le difficoltà amministrative, spinte diverse e tempi diversi dall’ammirazione: per noi tre anni sono sembrati tanti...

Speriamo, in ultimo, di aver almeno un po’, contribuito alla realizzazione del vero obiettivo: quello di sentirsi comunità. Auguriamo agli amministratori di poter realizzare tante cose, nel più breve tempo possibile, e speriamo tengano a mente le proposte messe in campo sicuramente con vera passione dai cittadini.

Non distribuiremo più il materiale Team e non aderiremo ai patti di collaborazione. Da mercoledì ci incontreremo in Piazza, sperando di avere un futuro decoroso, normale..