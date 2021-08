A FERRAGOSTO TUTTI NUDI SULLA SPIAGGIA NATURISTA DI LIDO LE MORGE

Le associazioni e i gruppi naturisti italiani aderenti alla Federazione Naturista Italiana, insieme ad altre realtà naturiste spontaneamente costituitesi, per il secondo anno consecutivo, tornano a riunirsi simbolicamente per festeggiare il Ferragosto naturista nelle località più note e belle della penisola.

L’Associazione Naturista Abruzzese (www.abruzzonaturista.it) aderisce con entusiasmo all’iniziativa e invita tutti i naturisti abruzzesi e quelli in vacanza nella nostra Regione ad incontrarsi in occasione dell’ormai prossimo Ferragosto a Lido Punta le Morge (Torino di Sangro), nella spiaggia naturista d’Abruzzo, per trascorrere la giornata in serenità, allegria e relax.

Il Ferragosto simboleggia la piena maturità dell’estate e va perfettamente d’accordo con lo stile di vita naturista legato ai concetti di semplicità, rispetto per sé stessi, per gli altri e per la natura.

Per chi ancora non la conosce, Lido Punta Le Morge è raggiungibile seguendo le indicazioni presenti sul sito dell’associazione (https://www.abruzzonaturista.it/dove).

Non solo in Abruzzo

L’evento si inserisce nell’iniziativa, promossa da ANITA (www.italianaturista.it) e a cui hanno aderito molte associazioni e gruppi naturisti, affiliati alla Fenait (www.fenait.org), o indipendenti, che con questa iniziativa vogliono riunirsi simbolicamente per l’occasione e festeggiare insieme questo importante momento dell’estate naturista italiana.

Ognuno di loro si darà appuntamento nei più bei luoghi del naturismo italiano per manifestare, ancora una volta, la grande vitalità e la voglia di crescere del naturismo nel nostro Paese.

Dai freschi fiumi del nord, sul Sesia, Trebbia e Ticino, alla Sardegna con le Dune di Piscinas, quindi sul litorale laziale a Santa Severa, Sabbie Nere; giù a sud, sulla costa orientale sicula, a Marianelli e Torre Salsa, in Calabria, a Stignano Mare e per finire sulla riviera romagnola a Lido di Dante di Ravenna.

Sarà un gradevolissimo giro d’Italia dei luoghi naturisti!

Nonostante questo anno e mezzo sia stato molto difficile, il mondo naturista è riuscito, nel suo piccolo, a procedere nel suo percorso di crescita. La nascita di nuove realtà territoriali, le ufficializzazioni delle ultime spiagge nei mesi scorsi e il primo Distretto del Turismo Naturista a Varallo Sesia ne sono la dimostrazione, ed è per questo che i promotori invitano tutti i naturisti a partecipare a questo evento del Ferragosto condiviso e diffuso, convinti che sia il modo migliore per far crescere ulteriormente il movimento naturista e far conoscere a tutti coloro che ancora non lo hanno provato, questo bellissimo mondo.