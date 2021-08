IL COMUNE A CASA TUA: IL COMUNE DI MONTORIO PRESENTA A SAN GABRIELE IL CAMPER CHE DA SETTEMBRE SARÀ UFFICIO MOBILE DELL’ENTE

È stato presentato in occasione del Giubileo dei Comuni a San Gabriele il nuovo ufficio mobile del Comune di Montorio al Vomano.

Il sindaco Fabio Altitonante lo ha inaugurato alla presenza del ministro Mariastella Gelmini, del senatore Nazario Pagano e dell’assessore regionale Pietro Quaresimale.

“Da settembre sarà operativo - commenta Altitonante - il camper del Comune, un vero e proprio ufficio mobile con tutti i servizi per i cittadini. Attrezzato con pc e wi-fi consentirà ai montoriesi di avere gli uffici comunali sotto casa, una comodità, che diventa fondamentale ad esempio per le persone anziane.

Servizi sociali, anagrafe, ma anche punto informazioni per le tematiche ambientali e biblioteca: il camper sarà un punto informazioni e supporto di riferimento per i cittadini.

Se da un lato ci si prepara a digitalizzare tutti i servizi, dall’altro pensiamo a chi è più fragile e ha bisogno di un Comune più vicino”.

Considerando quanto è vasto il territorio comunale, il camper sarà importante soprattutto per chi vive nelle frazioni, da dove il sindaco indica il punto di partenza.

Ma c’è di più. “Il camper - spiega Altitonante - è anche uno strumento flessibile, che si può adattare alle diverse esigenze del Comune. Speriamo che non ci siano più risalite dei casi Covid, ma potrebbe essere utilizzato anche come punto tamponi o vaccini”.