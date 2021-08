VIDEO / SICUREZZA DELL'ACQUA DEL GRAN SASSO, GLI ENTI SI UNISCONO

Lo studio sulle condizioni dei punti di prelievo dell'acqua del Gran Sasso e delle interferenze con laboratori e traforo è concluso ma ad oggi non c'è ancora nessuna strategia di intervento per la messa in sicurezza. A denunciarlo è l'osservatorio che teme nuovi interventi sulle gallerie. Con gli enti lanciano un appello a fare qualcosa e subito.

