COMITATO DI FRAZIONE DI SAN NICOLO'/ ALOISI ECCO PERCHE' ABBANDONO

«Il mio impegno si ferma. Noi volevamo la partecipazione sulle scelte ma la partecipazione non c'è stata». Lo ha detto stasera in piazza Progresso a San Nicolo' il presidente uscente del comitato di frazione Nicola Aloisi alla presenza dei cittadini. Aloisi ha abbandonato il comitato e non ci sono altre candidature. «Griglie mai pulite (dal 2009), così come i parchi, rotonde mai fatte, i numeri civici che non si fanno mai e allora che senso ha un comitato?», ha detto Aloisi. Insomma nessuno ascolta il comitato (il riferimento è all'amministrazione comunale) e i cittadini stessi registrando il lassismo del comune non partecipa più agli incontri. «E' una grande fatica che io non voglio fare più. In tre anni abbiamo dato davvero tanto, mi hanno anche detto di essere sovraesposto sui giornali. Stasera saluto, questa avventura finisce», ha risposto Aloisi a chi chiedeva di rimanere presidente. All'assessore Filipponi dico di farsi un giro dove le panchine sono rotte da anni.