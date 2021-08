VILLA SEQUESTRATA AD ALDO DI FRANCESCO, I GIUDICI RESPINGONO IL RICORSO E DISPONGONO LA SORVEGLIANZA SPECIALE PER L’IMPRENDITORE

Il tribunale dell'Aquila ha respinto il ricorso, presentato dall’imprenditore Teramano Aldo Di Francesco, contro il sequestro della villa di Fonte Baiana. E non solo, perché i giudici aquilani hanno anche disposto la confisca dello stesso immobile e l'applicazione della misura della sorveglianza speciale per lo stesso Di Francesco. In pratica, dovrà rispettare l’obbligo di soggiornare nel comune di residenza per tre anni. Una misura, quella della sorveglianza speciale, che il tribunale del capoluogo regionale avrebbe disposto anche sulla base dei precedenti dell’imprenditore, già condannato due volte per bancarotta fraudolenta, con sentenze passate in giudicato.