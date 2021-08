TORNA EXTEMPORAMNIA, QUEST'ANNO IL TEMA E' LA DONNA E C'E' UNA SEZIONE DEDICATA AI BAMBINI

Torna EXTEMPORAMNIA, il Festival Internazionale della Pittura Estemporanea di Teramo. Il 21 e 22 agosto, centinaia di artisti saranno impegnati in quella che è l’estemporanea di pittura notturna più grande d’Italia. Tema del 2021 sarà la donna nell’arte “tra pari opportunità e prevaricazioni”. Già oltre 120 gli iscritti, che si contenderai no il trofeo dedicato a Gennaro della Monica, assegnato sulla base del voto do una giuria di 21 persone, Extemporamnia 2021 ospiterà anche una sezione Junior. dedicata ai bambini e ragazzi che vorranno cimentarsi con pennelli e tele lungo le vie principali di Teramo. Bambini e ragazzi potranno iscriversi e cimentarsi in questa meravigliosa avventura. Coordinati dalla pittrice atriana Roberta Di Maurizio, i piccoli artisti saranno seguiti dall’iscrizione alla premiazione che vedrà la consegna di quattro targhe ricordo. A tutti i partecipanti verranno consegnati la tela di dimensione 30×40 per la realizzazione dell’opera e un cestino con un piccolo snack, contenente un panino, un frutto e una bottiglietta d’acqua. lòa sezione junior si svolgerà sabato 21 luglio dalle ore 17 alle ore 21. Extemporamnia, Festival della Pittura Estemporanea, ideato da Enzo Delle Monache, è promosso dall’Associazione Culturale LibereMenti con il Patrocinio del Comune di Teramo e in collaborazione con il BIM e Fondazione Tercas. Special guest star dell’edizione 2021 saranno l’attrice Franca Minnucci e l’attore cantante Michele Carfora.

PER SAPERNE DI PIU' SULLA SEZIONE JIUNIOR GUARDA IL VIDEO