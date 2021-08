CI SI POTRA' SPOSARE AL CASTELLO DELLA MONICA, A PIAZZA SANT'ANNA, A MADONNA DELLE GRAZIE E ALLA VILLA COMUNALE

A Teramo ci si potrà sposare al Castello della Monica, un castello davvero da favola ma anche al: teatro romano, piazza Sant'Anna, alla Villa Comunale (zona Pinacoteca) e largo Madonna delle Grazie. La delibera approvata in giunta e portata dall'assessore Ilaria De Sanctis ha trovato piena condivisione dai colleghi che l'hanno subito "sposata" è il caso di dirlo in questo caso. Luoghi questi ai quali si aggiunge Santa Maria a Bitetto dove dal 2009 è possibile celebrare matrimoni. I costi per questo servizio cambiano, in base ai giorni e agli orari scelti dagli sposi, dalle 100 alle 250 euro.