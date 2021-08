FRATTOLI PROTESTA PER LE CONDIZIONI DELLA PROVINCIALE 45/F

In occasione della manifestazione “Notte Azzurra”, una nutrita rappresentanza degli abitanti del paese di Frattoli, ormai esausti per le condizioni della viabilità sulla Strada Provinciale 45/F, diventata impraticabile poiché in una condizione di dissesto generale tale da rappresentare un rischio per la pubblica e privata incolumità, si sono riversati nel crocevia per la strada di Tottea, con striscioni, dimostrazioni e richieste di aiuto con la speranza di essere visti e ascoltati dal Presidente della Provincia, ospite alla “Notte Azzurra”.

Il Sindaco di Crognaleto chiosa: “Piena solidarietà e vicinanza ai cittadini di Frattoli che hanno tutte le ragioni di manifestare, tra l’altro in modo corretto e rispettoso, una condizione che si protrae da anni, nonostante le tante lettere, le interlocuzioni dirette e talvolta anche toni alti rivolti alla Provincia nella diretta persona del Presidente per trovare risorse, come si è fatto per altre strade, finalizzate alla risoluzione della problematica. Hanno ragione anche perché si sta creando, oltre al rischio e pericolo, un danno al patrimonio stradale che, trascurato da troppo tempo, ormai necessita di somme corpose. Non è una giustificazione la programmazione annuale con la quale la Provincia ha dato risposta. Bisogna essere solidali con le persone, con i territori e con le proprie responsabilità. In Amministrazione esistono anticipi di programma, variazioni di bilancio e procedure d’urgenza che quando si vuole si fanno! Tornerò di nuovo in Provincia con il supporto della Prefettura affinché anche i cittadini di Frattoli abbiano la loro strada percorribile in sicurezza e soprattutto con prospettive di vita e permanenza nel loro paese….cosa che molti Amministratori dicono ma poi non fanno.”