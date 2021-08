ENTRO IL 2100 ADDIO GHIACCIAI, ADDIO CALDERONE

Codice rosso per i ghiacciai italiani

minacciati sempre piu' dalla crisi climatica. Entro la fine del

secolo la maggior parte di essi, secondo studi scientifici,

potrebbe scomparire ed entro il 2050 quelli al di sotto dei

3.500 metri saranno destinati molto probabilmente alla stessa

sorte. Le temperature medie degli ultimi 15 anni non ne

permettono la sopravvivenza. E' quanto denunciano Legambiente e

il Comitato Glaciologico Italiano (CGI) che sono pronti a

partire con la seconda edizione di Carovana dei ghiacciai, la

campagna itinerante, con partner Sammontana e partner

sostenitore FRoSTA, che dal 23 agosto al 13 settembre

monitorera' lo stato di salute di 13 ghiacciai alpini e del

glacionevato del Calderone, nel massiccio del Gran Sasso. Si

partira' con i ghiacciai dell'Adamello (Lombardia e Trentino)

per proseguire in Alto Adige con quelli della Val Martello nel

Parco dello Stelvio e quindi il ghiacciaio del Canin in Friuli

Venezia Giulia. Si scendera' poi sull'Appennino, per osservare

il glacionevato del Calderone, in Abruzzo, tra i piu'

meridionali d'Europa per poi risalire nel nord-ovest alpino con

i ghiacciai del massiccio del Gran Paradiso (Piemonte e Valle

D'Aosta) e concludere la campagna il 13 settembre presso il

Forte di Bard (AO). La campagna e' stata inserita nella

piattaforma All4Climate - Italy che raccoglie tutti gli eventi

dedicati alla lotta contro i cambiamenti climatici che si

svolgeranno quest'anno in vista della COP26 di Glasgow. Nel

corso di ogni tappa, Legambiente insieme al Comitato

Glaciologico Italiano realizzera' dei monitoraggi scientifici ad

alta quota per osservare le variazioni storiche dei ghiacciai e

per monitorare le trasformazioni glaciali, seguendo il modello

delle Campagne glaciologiche che il CGI realizza annualmente dal

1911. Il monitoraggio in questione, oltre a permettere di

documentare l'impatto della crisi climatica, consentira' anche

valutarne gli effetti sul territorio. La deglaciazione, infatti,

coinvolge il deflusso delle acque e il suo stoccaggio cosi' come

gli ecosistemi alpini nella loro globalita'. Gia' adesso si

osservano i primi effetti concreti su acqua potabile, raccolti,

irrigazione, servizi igienico-sanitari, energia idroelettrica e

stazioni sciistiche. Di tappa in tappa, nel corso della Carovana

dei ghiacciai verranno organizzati anche incontri, mostre,

escursioni per conoscere il territorio montano. Come lo scorso

anno, sara' anche previsto uno speciale momento di raduno, il

"saluto al ghiacciaio".