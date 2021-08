INAUGURATA LA 50ESIMA SAGRA DELLA PORCHETTA DI CAMPLI, SOLD OUT I TRE GIORNI DI EVENTI, DOMANI SERA IL CONCERTO DI ORIETTA BERTI

«Anche quest’anno, nonostante tutto, ci siamo. La nostra Sagra taglia il traguardo storico delle 50 edizioni. Non è solo la celebrazione del nostro simbolo gastronomico, la Porchetta Italica. Ma una vera e propria vetrina del nostro borgo e del nostro territorio. Un evento che vuol dire tradizione, passione, cultura. E che, come tale, non può fermarsi, non deve fermarsi. È stato necessario uno sforzo organizzativo considerevole, nel rispetto delle regole vigenti, e condiviso con la Pro Loco Citta di Campli. Ma vedere, in queste ore, il nostro Borgo vivo, i monumenti e i principali luoghi di interesse aperti, i tanti turisti e visitatori che si mescolano a noi camplesi, mentre il profumo delle porchette calde si fa sempre più intenso e invitante, ci ripaga di ogni sforzo e di ogni fatica. Buon 50esimo, Sagra della Porchetta Italica».

E' quanto dichiarato dal Sindaco Federico Agostinelli all'inaugurazione della 50esima edizione della Sagra della Porchetta di Campli, oggi pomeriggio, e che ha già fatto registrare in queste tre serate il tutto esaurito con l'acquisto dei biglietti da parte di visitatori e appassionati della porchetta. Domani sera ci sarà la star di questa edizione: Orietta Berti in concerto, in piazza, dalle 21,30. Per entrare è obbligatorio il green pass. Tra i presenti l'altro padrone di casa: il consigliere regionale Pietro Quaresimale, il presidente dell'Ater Maria Ceci, il sindaco di Tortoreto e tutta la giunta comunale.