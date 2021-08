FOTO / EXTEMPORAMNIA 2021 A TERAMO: PITTORI (180 DA TUTTA ITALIA E DALL'ESTERO) DIPINGONO PER TUTTA LA NOTTE IN CENTRO, OGGI LA PREMIAZIONE E I VINCITORI

E' partita ieri ed è già un gran successo la seconda edizione di "Extemporamnia 2021", il Festival Internazionale della Pittura Estemporanea di Teramo organizzato dall’associazione culturale “LibereMenti” con il patrocinio del Comune ed il sostegno di BIM e Fondazione Tercas. La città è stata invasa dagli amanti della pittura ed è stato un bel vedere e un bel sentire. A differenza del presidente, i 21 giurati resteranno anonimi fino al momento della premiazione, che si terrà in piazza Martiri della Libertà alle ore 12 di oggi.

Quest'anno sono arrivati a Teramo 180 artisti da tutta Italia (mancava solo la Sardegna e la Valle D'Aosta), tutte le altre regioni sono rappresentate e molti coloro arrivati dall'estero segno che, la manifestazione, si sta facendo sempre più spazio. E ci sono anche delle belle novità con nuove sezioni aperte dagli organizzatori per questa seconda edizione.

Questi i numeri: 180 artisti, 50 artisti più dello scorso anno. Tante le presenze di artisti stranieri: da Francoforte, Ginevra, Nizza.

«Questo vuol dire che EXTEMPORAMNIA è a tutti gli effetti un evento conosciuto in tutto il Paese. A tutti gli effetti con i 180 iscritti e i 20.000€ di montepremi, EXTEMPORAMNIA è il più grande festival italiano della pittura estemporanea. Una sezione dedicata ai bambini 20 i ragazzini appassionati che si sono misurati con questa fantastica esperienza» ha dichiarato il patron Enzo Delle Monache.

La cerimonia di apertura, che è stata presentata ieri pomeriggio dalla giornalista Pina Manente. Dopo l’esibizione dell’attore e cantante Michele Carfora, hanno preso la parola Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo, gli assessori comunali Andrea Core e Antonio Filipponi, il pittore Sandro Melarangelo, il presidente onorario Sandro Galantini, la scrittrice Samya dei Colori, madrina del Festival, nonché Gabriele Minosse, presidente del BIM, l’assessore provinciale Luca Francioni e quello regionale Pietro Quaresimale.

«Extemporamnia apre alla sua seconda edizione, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, e si avvia Teramo Jazz con la sua prima serata: un’esplosione di colori e musica che invade la nostra città ospitando eccellenti pittrici e pittori, di ogni età, nonché talentuosi musicisti che con l’espressione della loro arte ci regalano ancora altre emozioni alle quali è impossibile rinunciare», ha commentato il Sindaco di Teramo.

Oggi ci sarà l'esordio di "EXTE VOTE" , il sistema digitale di voto elettronico che sarà usato dai 21 giurati per valutare le opere in gara.

Grande attesa per scoprire chi saranno i vincitori di questa seconda edizione (ore 12) per conoscere i nomi e i volti dei 21 giurati guidati e rappresentati da Sandro Galantini nelle vesti del Presidente Onorario della Giuria tecnica/popolare.