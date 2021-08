OGGI IN ABRUZZO SI REGISTRANO 117 NUOVI POSITIVI, 41 NEL TERAMANO

Oggi in Abruzzo sono 117 i nuovi casi di Covid. I positivi sono stati rilevati dall’analisi di 2348 tamponi molecolari e 6234 test antigenici. I contagiati hanno tra i 2 e gli 87 anni e sono così ripartiti: 28 nell’Aquilano, 15 nel Chietino, 22 nel Pescarese e 41 nel Teramano. Infine in 11 sono residenti fuori regione o la residenza è in fase di accertamento.

Il bollettino Covid non registra nessun decesso. Sono complessivamente 73.445 i guariti (invariato), 2348 gli attualmente positivi (+117), 61 ricoverati in area medica (+2), 12 in terapia intensiva (invariato) e 2275 in isolamento domiciliare (+115).