LUCIANO BOSICA E’ IL VINCITORE DELLA 50ESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA DI CAMPLI

Campli ha un nuovo re. Luciano Bosica è il vincitore della 50a edizione della Sagra della Porchetta Italica.

"Grazie a tutti i porchettai e a tutte le persone che da mezzo secolo si impegnano per tramandare e rendere vive le nostre tradizioni. Il cibo è cultura, non dimentichiamolo mai!", ha dichiarato l'assessore regionale Pietro Quaresimsle in piazza dove il sindaco Federico Agostinelli ha premiato Bosica.