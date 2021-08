LA PCM SI FERMA PER RICORDARE STEFANO PIROCCHI

La PCM si ferma oggi per ricordare Stefano Pirocchi, il giovane di Miano morto per un malore dopo un bagno in piscina .

I Metalmeccanici non dimenticano.

Ad un anno dalla sua prematura scomparsa LA RSU FIM-CISL ha ricordato oggi assieme a "tutte le maestranze PCM" il primo anno senza Stefano.

Si sono fermati tutti! Dal capo reparto allla Direzione Aziendale per ricordare la figura di questo ragazzo speciale. Un ragazzo che tutti avrebbero voluto avere come figlio, di animo nobile e gentile, sempre attento e partecipativo nel sociale. Merce rara in tanti giovani di oggi. Il mio ricordo come suo Segretario mi riporta alla mente la prima volta che si i scrisse al sindacato, era nel 2017, quando non aveva ancora trent'anni. Mi commosse e mi inorgogli la sua luce negli occhi che non si trova spesso in giro, quella luce che solo i ragazzi puliti nel cuore hanno, ed emanano senza parlare a chi li guarda la carica per cambiare il Mondo, come a dire :

"io ci sono a fare la mia parte"

Questo era Tabù.

E come lo ricordano Gino e Michele, RSU DELLA PCM :

Stefano era il prototipo