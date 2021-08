VIDEO / IL SINDACO DI TERAMO INVITA A VACCINARSI, L'88% DEI NUOVI CONTAGI NON SI E' MAI IMMUNIZZATO

«Sono 14 le persone della provincia di Teramo ricoverate per Covid che hanno contratto il virus: i dati, purtroppo, ci dicono che l'88% di questi non ha aderito alla campagna vaccinale e che il 95% non ne ha portato a compimento il ciclo con la seconda dose; si rileva, inoltre, che tra coloro che sono attualmente positivi in provincia quattro persone su cinque non hanno avviato (la larghissima parte) o completato il ciclo vaccinale!. Lo dichiara il Sindaco di Teramo.