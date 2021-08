VIDEO / CAMBIO AL VERTICE DELL'USP: VA VIA LA DE NICOLA RITORNA NARDOCCI: SI TORNA IN CLASSE CON GLI ORARI SCAGLIONATI...E IL TRASPORTO?

Trasporto e reperimento delle aule tra i principali problemi da risolvere prima della riapertura della scuola. Il trasporto scolastico e il "non assembramento" nei mezzi comporterà un rientro a scuola scaglionato con orari diversi almeno per i primi mesi. C’è ancora una minima percentuale di no vax, personale Ata e insegnanti non ancora vaccinati ma si spera che prima del 13 settembre si convincano.