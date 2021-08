VIDEO / IN FASE DI RIMOZIONE I SETTE SEMAFORI SU VIA PO

Secondo giorno di lavori per la nuova rotonda tra via Po e via Fonte Regina a Teramo. Oggi è iniziata l’operazione di rimozione dei sette semafori che non vengono più utilizzati da anni in città. Prima sono stati staccati i cavi di collegamento agli impianti.

GUARDA IL SERVIZIO SU R115