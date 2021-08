D'ALBERTO: «RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA...BISOGNA ACCELERARE ANCORA DI PIU'»

«Oggi ad Amatrice, con il Presidente Draghi, per ricordare le vittime del terribile sisma del 2016 che ha colpito il centro Italia. Come Presidente ANCI Abruzzo, come Sindaco di Teramo, nell’incontro con il Primo Ministro sono state affrontate le necessità della ricostruzione pubblica e privata dei nostri comuni, consapevoli dello straordinario lavoro del Commissario Legnini: ora è il tempo dell’avvio e dell'accelerazione dei lavori tesi a rigenerare i territori provati e lesionati nell’anima e negli edifici». Lo ha dichiarato il Sindaco di Teramo oggi i visita ad Amatrice.



"Erano le 3:36 del 24 agosto 2016, quando la terra comincio' a tremare. Quella notte Amatrice fu rasa al suolo, ma furono 150 in totale i comuni che subirono dei danni. 300 persone persero la vita e tante famiglie tutto quello che possedevano. Un terribile sisma che ha coinvolto almeno altre 600mila persone tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. A tutti loro va il mio pensiero, cosi' come un ringraziamento a

vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari della protezione civile che portarono immediato soccorso da tutta Italia". Lo

scrive in un post su Facebook il vicepresidente della Camera Ettore Rosato di Italia Viva.

"A 5 anni dal sisma, l'obiettivo - prosegue - deve essere quello di completare rapidamente la ricostruzione dei territori, di riportare finalmente le famiglie nelle loro case. La presenza del presidente Draghi oggi e' la testimonianza di una rinnovata attenzione del governo e che finalmente questo obiettivo, grazie alle risorse disposte dal Pnrr e al processo di semplificazione della normativa, e' davvero sempre piu' vicino".