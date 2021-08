LA PRETUZIANA SPORT DI TERAMO GESTIRA' ANCHE IL COMPLESSO SPORTIVO LE NAIADI

Sarà la ‘Pretuziana Sport’ di Teramo a gestire il complesso sportivo ‘Le Naiadi’ di Pescara. La società teramana è capofila di un’associazione temporanea di imprese, insieme a Rari Nantes dell’Aquila ed Effegiquadro di Pescara da sempre vicina al mondo dello sport per i diversamente abili.

La Pretuziana non è nuova nel settore visto che a Teramo gestisce la piscina comunale e il campo di atletica leggera, ma anche il palazzetto dello sport di San Nicolò. L’affidamento è al momento per un anno, ma non è escluso che la gestione possa prolungarsi. Nei prossimi giorni ci sarà la consegna delle chiavi. Entro metà settembre il centro comincerà ad essere operativo. L’idea è quella di riaprire tutti gli impianti del prestigioso complesso sportivo pescarese. Punto sensibile del nuovo corso: l’impegno a riassorbire non solo i dipendenti ma anche i collaboratori sportivi di Pescara. La società non porterà lavoratori da Teramo o L’Aquila. Secondo l’accordo fatto con la Regione, eventuali situazioni debitorie pendenti non saranno a carico della nuova gestione.

Massimo Pompei, amministratore unico della Pretuziana spiega quello che accadrà: “La prima cosa che faremo è contattare tutti i dipendenti che hanno lavorato fino ad oggi nel complesso delle Naiadi per ricominciare con loro questa avventura. Diciamo che il bando stabilisce di poter lavorare solo un anno, ma speriamo di poter fare un progetto di ristrutturazione molto più concreto e molto più lungo per poter ridare vita ad un impianto importante come quello delle Naiadi. L’idea nostra è quella – conclude Pompei – di poter lavorare su un progetto pluriennale”.