TERZO BANDO PER SPACE MARKET TERAMO: APERTA LA CALL PER ARCHITETTI, DESIGNER E MUSICISTI

Pubblicato l’Avviso pubblico del Comune di Teramo per la selezione di giovani creativi under 35 che parteciperanno agli Atelier di Design e Architettura sostenibile e di Musica Contemporanea nell’ambito del progetto “Space Market – Mercato Culturale Urbano”, promosso dal Comune di Teramo con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e dell’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

GLI ATELIER URBANI - L’avviso è rivolto ad architetti, designer e musicisti under 35 di tutta Italia che dovranno realizzare un progetto di rigenerazione urbana e attivazione culturale di uno spazio urbano nel cuore di Teramo: i locali dell’ex pescheria e dell’ex macelleria del mercato coperto di Piazza Verdi. I giovani selezionati, attraverso il dialogo e il coinvolgimento con la città, avranno il compito di creare arredi e performance musicali site specifi. L’Architetto Paolo Robazza sarà il responsabile scientifico dell’Atelier di Design e Architettura Sostenibile che coinvolgerà due residenti nella Regione Abruzzo e quattro residenti in altra regione italiana. L’Atelier urbano di Musica contemporanea sarà invece guidato dal Maestro teramano Enrico Melozzi e vedrà la partecipazione di tre residenti in Abruzzo e tre fuori regione.

REQUISITI CANDIDATURA - Per presentare la domanda è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, possedere una partita iva e un conto corrente, o dichiarare di essere disponibili ad aprirli in caso di selezione. Per la domanda di ammissione all’Atelier di Designe Architettura occorre essere laureati in Architettura o Design e avere un’esperienza di almeno due anni nel settore. Per l’Atelier di musica Contemporanea saranno valutati invece passione e talento. Ogni creativo selezionato avrà diritto a un compenso monetario di 6mila euro per i non residenti e 4mila per i residenti, attraverso l’assegnazione di un incarico professionale.

Le domande vanno inviate entro e non oltre il 15 settembre, secondo le modalità specificate nel bando scaricabile sul sito del progetto, www.spacecrea.it, e sul sito del Comune di Teramo.

Il progetto Space Market, ideato da Melting Pro, è cofinanziato dall’ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ed è promosso dal Comune di Ascoli Piceno con il Comune di Teramo, Melting Pro, Associazione Culturale SPACE, The Lab Progettazione & Impresa, Beyond Architecture Group (BAG), Associazione Culturale SIV (Società Italiana del Violoncello).