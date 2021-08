SE TI VACCINI,,, ALLO STADIO GRATIS, ASL E TERAMO CALCIO UNITI CONTRO IL VIRUS

Asl e Teramo Calcio si alleano contro il virus. Biglietti gratis per due partite dei biancorossi per i ragazzi tra i 12 e i 26 anni che si vaccineranno con la prima dose. Il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia ha commentato così la notizia durante la conferenza con i giornalisti, stamattina, nella sala Fagnano in Circonvallazione Ragusa:"Mi auguro di cuore che questi ragazzi si rechino negli hub vaccinali con convinzione capendo che è una battaglia comune quella contro il Covid". Come Asl "abbiamo messo in campo diverse iniziative per raggiungere l'immunità di gregge" come gli open day e il camper lungo la costa. Questa in collaborazione con il Teramo Calcio è l'ennesima iniziativa. Perché "il virus è tutt'altro che debellato". Il presidente Iachini spiega nei dettagli l'iniziativa "Se mi vaccino entro gratis" :"Gli stadi riaprono e lo stadio di Piano d'Accio riapre e può ospitare fino a 5-6mila persone. Abbiamo fatto un ulteriore sforzo per riavvicinare di più il mondo della scuola al mondo del calcio e dello sport". Biglietto omaggio tribuna per la 7 giornata contro la Viterbese e per la 9 giornata contro il Gubbio".