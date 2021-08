ECCO COME UN BAR HA RIPORTATO GENTE A FRONDAROLA

L’attività è stata rilevata per riportare movimento nel piccolo borgo. Il Bar Ristorante FURNO, l’unico di Frondarola di Teramo, celebra il 1° Anno di attività.

E’ il primo Ristorante aperto nella Frazione del Comune di Teramo, una sfida vinta per l’imprenditore Lino Carlini riportare linfa e movimento in un piccolo borgo che volge lo sguardo al Gran Sasso e che ha subito gli effetti degli eventi calamitosi e sismici degli ultimi anni. E’ stata questa la sfida dell’imprenditore teramano Lino Carlini che un anno fa ha deciso di riaprire lo storico bar di Frondarola che era stato chiuso qualche mese prima privando la comunità dell’unico punto di socializzazione e di trasformarlo anche in un ristorante, il primo della frazione. E così con impegno, dedizione e passione, l’attività ha preso forma e, superando anche gli effetti negativi della pandemia, si è affermato come centro di riferimento per i residenti e per le tante persone che ogni giorno vi si recano. Una sfida vinta per Carlini e per la famiglia che con emozione celebrano il 1° anno di attività con progetti per il futuro, in primis quello di valorizzare e di non abbandonare le piccole e bellissime realtà del nostro entroterra.