VIDEO / CARENZE DI AULE, PROTESTANO STUDENTI E DOCENTI DELL'ISTITUTO ALESSANDRINI-MARINO

Una protesta per denunciare l’immobilismo della Provincia di Teramo che non trova soluzioni per ricostruire l’istituto Alessandrini-Marino è in fase di realizzazione da parte degli studenti e dei professori per la prossima settimana. Si cercano ancora le aule e soprattutto i fondi per ricostruire l’istituto che è terremotato ed accessibile solo ad una parte dei laboratori interni.

