DUE TERAMANI LASCIANO IL GRAN SASSO PER APRIRE UNA FARMACIA AI PIEDI DELLE DOLOMITI

Ha un cuore abruzzese (e teramano) la seconda “storica” farmacia aperta a Molina, nella valle di Ledro, in Trentino, tra i magnifici scenari non lontani dal Lago di Garda. Storica perche da anni, nella Valle bagnata anche dal lago di Ledro, si attendeva questa nuova farmacia. Ad aprirla, rinunciando all’orizzonte del Gran Sasso per quello delle Dolomiti, sono stati Fabrizio Napolitani e Arianna Ferretti, moglie e marito e soci nell’impresa, che hanno lasciato le due farmacie di Teramo nelle quali lavoravano, per inseguire il sogno di questa emozionante avventura umana e professionale. Appassionati di montagna e di passeggiate in quota, anche sulle ferrate, Fabrizio e Arianna hanno più volte visitato turisticamente il Trentino e quando si è aperta la possibilità dell’apertura di una nuova farmacia, non hanno avuto dubbi. A giugno sono cominciati i lavori, per seguire i quali i due farmacisti aprutini si sono trasferiti nel Ledrese, dove da qualche giorno hanno aperto l’attività