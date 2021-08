FESTA POPOLARE DI SAN GABRIELE CON MESSE OGNI ORA

Domenica 29 agosto numerosi pellegrini arriveranno al santuario da varie parti d’Italia per l’annuale festa popolare di San Gabriele. Il programma religioso prevede messe celebrate ogni ora (dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19). La giornata sarà vissuta nel pieno rispetto delle normative anticoronavirus.

La messa delle ore 11 sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Alle ore 12 l’urna del santo farà un passaggio tra i pellegrini disposti a distanza nel piazzale del santuario e ci sarà un particolare affidamento di bambini e ragazzi al santo dei giovani.

Alle ore 14, nei locali del Museo Stauròs del santuario, ci sarà un incontro di preghiera e testimonianza con la miracolata Adele Di Rocco e con padre Massimo Ranieri, passionista, che parlerà di musica rock e vangelo. La giornata sarà animata dalle note musicali della Bellanteband “Primo Riccitelli” di Bellante (TE).

Alle ore 16 padre Luigi Vaninetti, superiore provinciale dei Passionisti di Italia, Francia e Portogallo, celebrerà una santa messa; al termine ci sarà un secondo passaggio dell’urna del santo tra i pellegrini disposti a distanza nel piazzale del santuario e si farà una preghiera speciale per tutti i deceduti e i malati a causa del coronavirus.