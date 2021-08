E' VENUTA A MANCARE LA MADRE DEL CAPO DI GABINETTO DELLA QUESTURA

Lutto in questura. È venuta a mancare ieri mattina Maria Pia De Flavis, adorata mamma dello storico capo di gabinetto della questura di Teramo Mimmo De Carolis. La donna tra pochi giorni avrebbe compiuto 89 anni. Per tanti anni è stata una stimata e conosciuta insegnante a Bisenti, il centro della vallata del Fino in cui aveva vissuto con il marito Pasquale De Carolis, noto veterinario scomparso negli anni scorsi. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Bisenti. Al dottor De Carolis le condoglianze di certastampa.it.