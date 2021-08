ALLARME: "VOGLIONO ALLARGARE IL TRAFORO DEL GRAN SASSO"

"Vogliono allargare le due corsie autostradali sotto il traforo del Gran Sasso". L'allarme arriva dall vice presidente nazionale del WWF, Dante Caserta. Allarme, sì. "Perchè si scopre una cosa talmente delicata quasi per caso, durante una riunione a L'Aquila, alla presenza di sindaci senza diritto d'intervento (Caserta ha citato il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ndr)? Cosa significa allargare le corsie? Significa rimettere mano al traforo del Gran Sasso? Andiamo nuovamente a minacciare il sistema acquifero?" Interrogativi promossi da Caserta che, chiaramente, fanno da apripista ad urgenti e necessarie riflessioni in merito ad un'ipotesi che, all'improvviso, fa riavvolgere il nastro della Storia fino alla battaglia collettiva contro la realizzazione della terza canna sotto il Gran Sasso: "Non credo intendano creare una terza canna, assolutamente, ma l'annuncio della volontà di allargare le due corsie comporterà, nei fatti, un intervento sull'attuale struttura del traforo. Non possiamo abbassare la guardia" commenta Caserta. Il WWF promette battaglia. E non solo il WWF.