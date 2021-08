SCUOLA; ASSEGNATE LE REGGENZE AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI TERAMANI

Per garantire l’avvio dell’anno scolastioco, anche in alcune sedi che sono rimaste senza dirigente, il Ministero ha deciso di affidare la reggenza delle stesse sedi ai dirigenti di altri istituti. In particolare, Stefania Nardini (nella foto) avrà anche la reggenza dell’ istituto comprensivo Controguerra, Colonnella e Corropoli, alla dirigente Caterina Provvisiero va la reggenza del Pascal, mentre Eleonora Magno avràla reggenza dell’Istituto per il design di Castelli. La professoressa Clara Moschella seguirà anche il Centro provinciale per l’Istruzione per gli adulti di Teramo.