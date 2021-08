FOTO/ PIROMANE DI NUOVO IN AZIONE A CARAPOLLO, MORTE SEI CAPRE E DISTRUTTO UN CAPANNO: INDAGANO I CARABINIERI FORESTALE

Nonostante i nubifragi delle ultime ore, non si fermano gli atti incendiari dei piromani in azione nel Teramano. Questa mattina infatti i Carabinieri Forestali di Teramo sono intervenuti in contrada Carapollo, nei pressi della struttura della Teramo Ambiente, per indagare su un incendio divampato nella notte tra le 12 e l’una di notte in un capanno in legno all’interno di un orto urbano recintato sul lungofiume Tordino. L’incendio ha completamente distrutto il box in legno, al cui interno erano ricoverate sei capre, tutte decedute. Gli uomini del comandante provinciale dei carabinieri Forestali, Gualberto Mancini, stanno indagando alla ricerca di inneschi e prove sull’origine quasi certamente dolosa dell’incendio. Nella stessa zona, proprio a ridosso del Ferragosto, un vasto incendio che si è sviluppato lungo la strada comunale ha interessato l’intera collina di Collurania, costringendo Vigili del Fuoco e volontari ad un superlavoro per domare il rogo.