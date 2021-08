FOTO/ D'ALBERTO VISITA IL CAMPO PROFUGHI DI AVEZZANO: «DIAMO UNA CASA A CHI HA DOVUTO LASCIARE LA PROPRIA»

Visita istituzionale questa mattina, come Presidente ANCI Abruzzo e Sindaco di Teramo, presso l’hub di prima accoglienza per i rifugiati afgani di Avezzano, il più grande d’Italia, che ha una capienza per circa duemila persone.

Tante le famiglie accolte da un’organizzazione straordinaria sia per ciò che concerne l’aspetto logistico, sia per l’assistenza sanitaria ed umanitaria che vede il coordinamento della Croce Rossa Italiana, dell’Esercito Italiano, della Protezione Civile Regionale, nonché di una squadra instancabile di volontari che, come sempre, lavorano mettendosi a disposizione di chi ha bisogno.

L’incontro odierno è stata l’occasione per confrontarci e prepararci alla seconda fase che sarà caratterizzata dall’ospitalità strutturata sui singoli territori: ANCI Abruzzo, in linea con l’associazione nazionale, sta già coordinando le attività e le procedure dei singoli comuni molti dei quali hanno manifestato, sin da subito, la disponibilità che attraverso il sistema SPRAR e con il coordinamento delle Prefetture troverà attuazione e concretezza già dai prossimi giorni.

Ancora una volta i Sindaci e i territori confermano di accettare e saper gestire questa ennesima sfida in nome dell’accoglienza, dell’integrazione e della solidarietà. Nella nostra città, insieme ad Ilaria De Sanctis , l’Assessore alle politiche sociali e di integrazione, oggi presente alla visita, l’amministrazione è a lavoro, da giorni, per potenziare il sistema di accoglienza di breve e lungo periodo diffusa sul territorio in sinergia con la Prefettura.

Diamo una nuova casa a chi ha dovuto lasciare la propria, regalando un futuro ad ogni sorriso dei bimbi che si avviano alla loro nuova vita.