L'ABRUZZO HA INIZIATO IL PIANO DI ACCOGLIENZA AGLI AFGHANI: A MONTORIO INDIVIDUATO UN CENTRO

Sono tre, al momento, le sedi non definitive individuate in Abruzzo per l'accoglienza degli afghani in Abruzzo: 2 sedi sono nella Marsica, a Cappelle dei Marsi e a Lecce nei Marsi; e una a Montorio a Vomano. Oggi è previsto lo spostamento di altri 100 afghani.

In due giorni il campo abruzzese ha accolto i primi 849 afghani: 431 sono arrivati giovedì scorso, mentre altri 408 il giorno seguente. Ieri pomeriggio, invece, a bordo degli autobus dell'Aeronautica hanno varcato i cancelli dell'Interporto ulteriori 172 profughi. Nelle prossime ore sono attesi altri due scaglioni da 182 e 54 tra uomini, donne e bambini fuggiti dall'Afghanistan caduto in mano ai talebani. Si arriverà così a una capacina di accoglienza di 1.257 persone.