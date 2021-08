VIDEO / TORNA LA SAGRA DELLA VONGOLA A GIULIANOVA E SFIDA IL COVID

Nonostante l’emergenza Covid, il quartiere Annunziata di Giulianova ha deciso di non rinunciare alla tradizionale Sagra della Vongola. La sagra è in programma da mercoledì a domenica prossimi. Giunta alla sua 25ª edizione, fu sospesa lo scorso anno a causa della restrizioni dovute dal Covid, ed è compresa nell'ambito dei festeggiamenti per Maria Santissima dell'Annunziata, in corso da giovedì scorso. «È la prima sagra che torna a svolgersi nella nostra città dopo un periodo di fermo», ha dichiarato in conferenza stampa Vincenzo Giannino, fra i responsabili del comitato organizzatore, «come consuetudine, si terrà nel piazzale sotto la chiesa di San Gabriele, nel rispetto delle normative vigenti. Sarà possibile prenotarsi ai tavoli al numero 371-5848740, operativo dalle 10 fino a sera, tutti i giorni.



ASCOLTA VINCENZO GIANNINO SU R115