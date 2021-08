VIDEO / QUARANTENA COVID NON COPERTA DALL'INPS PER 6.200 LAVORATORI ABRUZZESI

La quarantena non sarà più equiparabile alla malattia. Nei fatti, le risorse per l’anno 2020 destinate a coprire quei lavoratori che dovevano rispettare l’obbligo di quarantena furono quantizzate in 663,1 milioni di euro.

Nulla è stato deciso invece per l’anno in corso, così facendo, esauriti i fondi pregressi, verranno meno i requisiti per l’equiparazione della quarantena al periodo di malattia con conseguenze sullo stipendio e sui contributi peri i lavoratori interessati.