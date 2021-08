TARIFFA PIU' LEGGERA PER IL TRAPORTO SCOLASTICO A SILVI

In applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la giunta comunale ha approvato la riduzione della tariffa per il servizio di trasporto scolastico. “La riduzione prevista per tutti gli utenti del servizio di trasporto scolastico della scuola primaria e secondaria di 1° grado - ha detto l’assessore Giusy Di Giovanni - consiste nell’esenzione del pagamento della quota parte di tariffa corrispondente a quanto dovuto per i giorni di mancata fruizione del servizio conseguenti ai provvedimenti di chiusura/sospensione delle scuole adottati dal Governo e dagli Enti territoriali a fronte dell'emergenza Coronavirus (30% della quota). Avranno diritto al rimborso – ha precisato l’assessore Di Giovanni - i genitori che hanno versato l’intero ammontare della tariffa. La quota parte della somma versata potrà essere scontata/compensata al momento della riattivazione del servizio. Per gli alunni che non usufruiranno del servizio nel nuovo anno scolastico, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale può inoltrare richiesta del rimborso delle somme versate”.