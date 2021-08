"CAMMINIAMO PER L'AFRICA", DOMENICA 12 SETTEMBRE LA SESTA EDIZIONE...A PIEDI

Si terrà, domenica 12 settembre 2021, la sesta edizione di “Camminiamo per l’Africa”, la

manifestazione ideata e voluta dall’associazione Amici di san Gabriele onlus, allo scopo di

sostenere le iniziative in favore delle missioni portate avanti dai Padri Passionisti in Tanzania.

La manifestazione, aperta a tutti, ha potuto contare, nelle scorse edizioni, della presenza di

circa 1500 partecipanti e si snoderà su di un percorso di circa 10 chilometri nel suggestivo

paesaggio delle colline teramane. Le iscrizioni, con un contributo solidale di 5 euro, si

apriranno, nella mattinata del 12 settembre dalle ore 8.30, presso il campo sportivo di colle

Santa Maria a Varano con partenza alle ore 9.00 e vedrà i partecipanti alla manifestazione

attraversare san Pietro ad Lacum, Galeotti, Colleminuccio, Ponzano e Monticelli, contrada Ieni

e rientro verso il campo sportivo nel pieno rispetto di quelle che sono le normative anticovid.

Hanno già aderito il CSI di Teramo, il Gruppo podistico amatori di Teramo, il gruppo podistico

di Montorio al Vomano oltre alla Croce Rossa di Teramo e i volontari dell’Anps mentre

numerosi sponsor provvederanno a fornire gadget e materiale di ristoro.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Teramo destinerà il ricavato, di questa sesta

edizione, alla missione passionista di Zeneti, nel Tanga, per favorire l’assistenza alle donne in

gravidanza durante con visite ad hoc per poi giungere ad un parto assistito. Il tutto avverrà

presso l’ospedale, già realizzato anche con i contributi delle scorse edizioni, in una zona dove

la mortalità per mancanza di cure adeguate è ancora troppo alta.

“Da molti anni – afferma padre Daniele Pierangioli – l’associazione Amici di San Gabriele è

presente nel territorio africano e porta avanti azioni concrete di solidarietà verso le

popolazioni in stato di bisogno della terra tanzaniana. “Camminiamo per l’Africa” è una

passeggiata che vuole rappresentare un momento di festa, di solidarietà e di azione concreta

verso tante persone che sono in stato di bisogno”.

“Sono tante le opere realizzate in questi anni, grazie all’aiuto di molti benefattori, prosegue

padre Daniele Pierangioli – abbiamo realizzato dei pozzi d’acqua potabile per poter dissetare

interi villaggi. Abbiamo aiutato la missione di Itiso dando vita ad una sartoria, realizzando un

dispensario per poter offrire le prime urgenti cure mediche a chi non può recarsi in città.

Abbiamo realizzato un asilo per permettere ai più piccoli di studiare e allo stesso tempo avere

un piatto caldo per il pranzo. Abbiamo aiutato famiglie in difficoltà e in parrocchia realizzato

aule per catechismo e l’oratorio”. “Nell’anno appena trascorso, conclude padre Daniele

Pierangioli – oltre a pensare ai nostri fratelli tanzaniani, abbiamo voluto mostrare una

particolare attenzione anche al nostro territorio dove l’emergenza covid è stata

particolarmente sentita. Abbiamo infatti mostrato vicinanza anche attraverso dei piccoli

contributi, alla Croce Rossa, sezione di Teramo, e al Reparto di Rianimazione dell’ospedale

“Giuseppe Mazzini” di Teramo oltre ad aver aiutato alcune famiglie particolarmente bisognose

attraverso la realizzazione di buoni spesa”.