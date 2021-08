VIDEO / E' SEMPRE PIU' EMERGENZA PERSONALE NELLA SCUOLA ABRUZZESE

Le RSU e i delegati della FLC CGIL Teramo si sono incontrati oggi per discutere di ripartenza, di ruolo della contrattazione di scuola, di impegni per un autentico percorso di crescita, personale e professionale dell'intera comunità educante, per contribuire a garantire una scuola pubblica di qualità nel nostro territorio. Si è parlato anche di green pass a scuola con l’apertura del nuovo anno scolastico.



Le distanze fisiche, pur colmate in vario modo dalla vicinanza virtuale grazie al massiccio ricorso alle tecnologie, e la gestione del distanziamento nelle attività in presenza hanno condizionato il modo di stare insieme e di condividere esperienze formative che si sostanziano nella quotidianità delle relazioni e, soprattutto per i più piccoli, nella corporeità, nel movimento, nel contatto anche fisico.

«Ci stiamo battendo per avere risorse e spazi aggiuntivi, interventi sul trasporto pubblico e misure straordinarie, rivendicando la centralità del sistema pubblico di istruzione come investimento strategico per il futuro delle nuove generazioni», ha detto Sergio Sorella FLC. Segretario Generale.