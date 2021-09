VIDEO / ORDINANZA TERAMO: C'E' IL CRONOPROGRAMMA EDIFICIO PER EDIFICIO

Per far decollare con un dettagliato cronopragramma dei lavori l’ordinanza Teramo, oggi si è svolta una importante riunione in Comune, al Parco della Scienza, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il sub commissario alla ricostruzione Fulvio Maria Soccodato, il sindaco, il direttore dell’Usr Vincenzo Rivera. Ci siamo, la ricostruzione puo’ finalmente ripartire.

