VIDEO / RECORD IN VIALE CRISPI: L'ASFALTO (PROVVISORIO) FATTO TRE GIORNI FA, SI E' DISINTEGRATO

E' durato solo tre giorni, giusto il tempo di goderne della vista, e poi niente più. L'asfalto di Viale Crispi ( in questo tratto si tratta pe ammissione dell'assessore Di Bonaventura, di asfalto provvisorio) probabilmente batterà ogni record mondiale di durata, visto che a poche ore dalla "spalmata" del tappetino bituminoso, è già disintegrato. tanto che in alcuni punti (COME DIMOSTRA IL NOSTRO VIDEO) riaffiore già la "grattata" del vecchio asfalto, che doveva fungere da base a quello nuovo. E nessuno pensi che si tratti di un primo strato, visto che stamattina hanno realizzato la segnaletica stradale. Quindi è finito. In tutti i sensi,,, Sembra che, alle proteste di alcuni cittadini, in Comune qualcuno abbia detto «Ce l'hanno regalato, non possiamo pretendere più di tanto», come a dire che, siccome l'asfalto sarebbe una gentile concessione dell'impresa dobbiamo accontentarci di quello che è. Ma è davvero così? E' un regalo? Assessore Di Bonaventura, lei che ne pensa? E se ce l'hanno davverpo regalato, è giusto accontertarci di un regalo "rotto"?

GUARDA IL VIDEO