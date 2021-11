ADDIO A LUCIO VERTICELLI, UN SIGNORE DAI MODI GARBATI

Era stato dirigente della ASL e amministratore dell’Izs in una delle fasi più vivaci della vita dell’Istituto, successivo alla fine dell’era Caporale. Lucio Verticelli era una persona per bene, un signore dai modi cortesi e dal fare antico, di quelli che è piacevole incontrare per il Corso o, nei momenti ufficiali, intervistare per un qualche evento. Perché aveva i toni garbati di chi conosce le cose delle quali parla e sa che, nella vita, in fondo quello che conta è la misura giusta delle cose. Ha combattuto contro la malattia, trovando il modo e il tempo di esprimere la sua gratitudine al personale di quel reparto di oncologia nel quale, stamattina, ha vissuto le sue ultime ore. La camera ardente è nella casa funeraria Petrucci a Villa Pavone. I funerali saranno celebrati martedì alle 10,30 al santuario di Madonna delle Grazie.