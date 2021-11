MANCA LA LUCE IN CENTRO, IL SINDACO CHIAMA ENEL SOLE...UN PROBLEMA CHE SI REGISTRA, SPESSISSIMO, ANCHE NEI QUARTIERI

«Cari cittadini, a seguito delle ripetute interruzioni del servizio elettrico, nell'area del centro storico, vi comunico che abbiamo immediatamente richiesto l'intervento del responsabile di Enel Sole che, in questi minuti, si sta adoperando per il pieno e regolare ripristino della rete. Sull'intera rete siamo tornati a pretendere un intervento complessivo che superi definitivamente i disagi creati soprattutto in queste settimane».

E' l'appello del sindaco D'Alberto in risposta alle tante telefonate di ieri sera in Comune. Perchè non è rimasto al buio solo il centro per poco meno di un'ora, ma anche gli altri quartieri. Forse stavolta ha fatto più notizia perchè è stato "colpito" il centro storico?, ma è bene evidenziare, per esempio, che a Villa Mosca manca la luce da giorni e nessuno si era ancora appellato alla ricerca di una soluzione su facebook. Una mancanza di energia che si alterna settimane su settimane, da anni. Il problema non è mai stato risolto, da anni. Quindi nessun allarme, caro sindaco, capita spesso e volentieri a Teramo...a corrente alterna, perdoni la battuta e nessuno aveva fatto un post fino ad ora...mi chiedo perchè solo ieri sera?